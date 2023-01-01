У тимчасово окупованому Криму триває мобілізація. Росіяни розпочали перевірку списків осіб, які ще не брали участі у війні в Україні та підлягають призову.

"У тимчасово окупованому українському Криму тривають заходи мобілізації. Військові комісаріати розпочали перевірку списків осіб, які ще не брали участі у широкомасштабному вторгненні в Україну та підлягають призову за мобілізацією у 2023 році", - йдеться в повідомленні.