В окупованому Криму росіяни продовжують мобілізацію - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У тимчасово окупованому Криму триває мобілізація. Росіяни розпочали перевірку списків осіб, які ще не брали участі у війні в Україні та підлягають призову.
"У тимчасово окупованому українському Криму тривають заходи мобілізації. Військові комісаріати розпочали перевірку списків осіб, які ще не брали участі у широкомасштабному вторгненні в Україну та підлягають призову за мобілізацією у 2023 році", - йдеться в повідомленні.
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