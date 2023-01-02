Японія запросить Зеленського на саміт G7 у Хіросімі - Nikkei [ Редагувати ]
Японія має намір запросити на саміт "Великої сімки" (G7) у Хіросімі президента України Володимира Зеленського. Очікується, що він візьме участь у онлайн-форматі. Про це повідомила газета Nikkei.
За інформацією Nikkei, японська влада хотіла б створити умови для "інтенсивного обговорення" російської агресії проти України під час саміту G7.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вважає, що Володимир Зеленський зможе прямо розповісти західним лідерам про ситуацію у країні та на фронтах.
У 2023 році Японія головуватиме у "Великій сімці". Щорічний саміт лідерів G7 має відбутися з 19 по 21 травня у Хіросімі. Влітку 2022 року Володимир Зеленський виступав на саміті G7 в онлайн-форматі на запрошення Німеччини.
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