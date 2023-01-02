Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець проведе у січні зустріч з омбудсменом рф Тетяною Москальковою. Однією з тем обговорень буде визволення мирних українців з російського полону. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Цього місяця ми матимемо зустріч з Москальковою, на якій ми окремо обговорюватимемо питання звільнення цивільних. Там безліч напрацьованих з нашого боку варіантів, але знову ж таки ми не знаємо, чи погодиться на це російська федерація.

Він також додав, що українська влада зараз окремо приділяє увагу звільненню цивільних з ворожого полону.