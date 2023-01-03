Компанія SpaceX з допомогою ракети Falcon 9 у рамках місії Transporter 6 запустила на орбіту 3 січня два супутники українського виробництва.

Наносупутник PolyITAN-HP-30 за бюджетні кошти створили науковці Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

На космічній орбіті на супутникові проводитимуть науковий експеримент з дослідження ефективності теплових труб - як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.

SpaceX також запустила український комерційний супутник EOS SAT-1. Це перший супутник власного сузір'я, яке створює компанія Макса Полякова EOSDA - глобальний постачальник аналітики супутникових зображень на основі штучного інтелекту.

За словами генерального директора EOSDA Артема Анісімова, цей запуск відкриє нові можливості супутникових технологій для сільськогосподарської галузі.

EOS SAT-1 призначений для щоденного дослідження 1 млн кв. км за допомогою 11 смуг світла. Він допоможе фермерам краще налаштувати догляд за культурами, зменшити викиди вуглецю, споживання енергії та води.

EOS SAT-1

Повний парк EOS SAT буде готовий приблизно у 2025 році та зможе оглядати 12 млн кв. км щодня. Сім супутників, створених Dragonfly Aerospace, мають на меті охопити 100% країн "з найбільшою площею сільськогосподарських і лісових угідь".

Нагадаємо, SpaceX створила Starshield: захищений варіант Starlink для армії та держструктур.