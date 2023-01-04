Сили оборони України відбивають ворожі штурми на Бахмут, і атака однієї з груп російських окупантів була повністю провалена, противник зазнав втрат. Про це свідчать дані DeepState.

Водночас ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою.

В Донецькій області на Бахмутському напрямку війська рф продовжують зосереджувати сили для генеральної атаки на Соледар.

Зазначається, що противник намагається зайняти хоч якісь позиції українських захисників у районі н.п. Підгороднє, Опитне та Кліщіївка.

У Бахмуті одна з груп противника провалила штурм у повному складі.

На Авдіївському напрямку після ворожих штурмів околиць Авдіївки ситуація позначена як невідома. Уточнено ЛБЗ біля Невельського.

У Луганській області на Сватівському напрямі тривають позиційні бої між військами ЗСУ та російськими окупантами на південному фасі.

Ситуація на інших ділянках фронту

На півночі України в районі державного кордону з Білоруссю, а також на Запорізькому та таврійських напрямках - ситуація без змін.