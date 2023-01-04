Окупанти провалила штурм у Бахмуті - DeepState [ Редагувати ]
Сили оборони України відбивають ворожі штурми на Бахмут, і атака однієї з груп російських окупантів була повністю провалена, противник зазнав втрат. Про це свідчать дані DeepState.
Водночас ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою.
В Донецькій області на Бахмутському напрямку війська рф продовжують зосереджувати сили для генеральної атаки на Соледар.
Зазначається, що противник намагається зайняти хоч якісь позиції українських захисників у районі н.п. Підгороднє, Опитне та Кліщіївка.
У Бахмуті одна з груп противника провалила штурм у повному складі.
На Авдіївському напрямку після ворожих штурмів околиць Авдіївки ситуація позначена як невідома. Уточнено ЛБЗ біля Невельського.
У Луганській області на Сватівському напрямі тривають позиційні бої між військами ЗСУ та російськими окупантами на південному фасі.
Ситуація на інших ділянках фронту
На півночі України в районі державного кордону з Білоруссю, а також на Запорізькому та таврійських напрямках - ситуація без змін.
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