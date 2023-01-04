рф передислоковує на північ Криму нові військові підрозділи для утримання окупованих територій. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк в коментарі "Укрінформу".

Він зауважив, що росіяни наразі докладають усіх зусиль, аби зберегти так званий сухопутний коридор до Криму:

У цьому полягала їхня ідея захоплення Донецької області, узбережжя Азовського моря, також у їхніх планах було відрізати Україну від Чорного моря. Але країна-окупант не змогла реалізувати жодних планів в Україні. Враховуючи, що наші закордонні партнери поставляють нам нові зразки озброєння, так званий сухопутний коридор до Криму, звичайно, не є безпечним. Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території.

Представник ГУР МО України додав, що загарбники стягують на північ Криму нові військові підрозділи. Також вони продовжують будувати оборонні споруди як на півночі тимчасово окупованого півострова, так і на тимчасово окупованій частині Херсонщини.