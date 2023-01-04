Частину окупантів в Білорусі можуть перекинути на Донбас: названо терміни [ Редагувати ]
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росія протягом наступних двох тижні може перекинути частину своїх нікчемних солдатів з Білорусі на Донбас.
Про це сказав голова ДПСУ Сергія Дейнека.
"Ми бачимо що територія Білорусі зараз використовується для бойового злагодження підрозділів російських окупаційних військ. Звичайно, ворога не можна недооцінювати. Звичайно, загроза є (відкритого вторгнення Білорусі - ред.), проте сказати, що вона зараз реальна і критична, я не можу", - заявив Дейнеко.
За словами голови Держприкордонслужби, загальна чисельність російських військ в Білорусі становить від 10,2 до 10,5 тисяч військовослужбовців. Усі вони переважно перебувають у Вітебській області.
Також згідно з даними ДПСУ, Кремль планує частину військ з Білорусі задіяти на Донбасі у найближчі два тижні, а на заміну їм надійде частина військовослужбовців з 3-го армійського корпусу 6-ї мотострілецької дивізії ЗС Росії.
Зважаючи на ці дані, на думку Дейнеко, навряд чи війська ворога будуть спроможні здійснити повторний повномасштабний наступ на територію України з півночі
"Можна спробувати повторити цей наступ, проте я впевнений, що він не буде успішний. Якщо вони готові на другу поразку, тоді можна розпочати його завтра, наприклад. Але достатніх сил у них для цього немає", - додав Дейнеко.
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