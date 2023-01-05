У Херсоні та Чорнобаївці повідомляють про вибухи [ Редагувати ]
Фото: borgexpert
У четвер вранці, 5 січня, у Херсоні та Чорнобаївці пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Тривогу в області не оголошено.
За інформацією місцевих жителів, після кількох вибухів у Чорнобаївці зникло світло.
Наразі військова адміністрація області не коментувала вибухи. Поки що незрозуміло, чи були "прильоти".
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