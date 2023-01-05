Корпорація McDonald's планує залишити Казахстан через те, що пов'язані з війною та санкціями обмеження залишили цю країну без поставок м'ясної продукції з росії. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела в індустрії.

Хоча казахстанські підприємства не підпадають під дію санкцій проти Москви, McDonald's, який пішов з росії, заборонив своєму місцевому франчайзі Food Solutions KZ закуповувати м'ясні котлети у російських постачальників.

Про це повідомили джерела на умовах анонімності, оскільки інформація не є загальнодоступною. 24 ресторани McDonald's, що належать Food Solutions KZ, призупинили роботу в листопаді через проблеми з постачанням.

За словами джерел, казахстанський бізнес не міг закуповувати м'ясні котлети у місцевих чи європейських постачальників, оскільки вищі ціни та видатки на транспортування товарів величезною країною означали б ведення бізнесу в збиток. У McDonald's відмовилися від коментарів.

Власником франшизи у Казахстані є Кайрат Боранбаєв, затриманий у березні за звинуваченням у розтраті. Кайрат Боранбаєв є родичем колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, нагадує Bloomberg. Він відкрив мережу ресторанів швидкого харчування у Казахстані у 2016 році.

Кайрат Боранбаєв також володів франшизою McDonald's у Білорусі, яка у 2022 році втратила ліцензію. У росії на зміну McDonald's прийшов бренд "Вкусно и точка" підприємця з Кузбасу Олександру Говора.