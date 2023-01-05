Трапезну церкву та Успенський собор, який є головним храмом Києво-Печерської лаври, забрали з користування УПЦ МП та повернули державі. Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.

Щойно завершила роботу Комісія для приймання-передачі Успенського собору та Трапезної церкви від Української Православної Церкви до держави. В комісію увійшли представники Національного заповідника, юридичної компанії "Міллер", УПЦ, МКІП.



Комісія розпочала свою роботу 2 січня цього року та займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель. Робота Комісії забезпечила комплексний опис майна Успенського собору та Трапезної церкви, стан іконостасів, та ікон, іншого майна, щоб повернути його балансоутримувачу.

За підсумками роботи комісії був підписаний відповідний Акт повернення будівель з боку УПЦ.

Незважаючи на те, що на останнє засідання комісії не з’явився митрополит Павло, який мав підписати Акт, це не є перешкодою для повернення державного майна.

Трапезну церкву й Успенський собор передали в користування УПЦ МП у 2016 році. Договір про оренду закінчився 31 грудня 2022 року.

Про те, що в УПЦ МП збираються забрати орендовані нею храми Києво-Печерської лаври, у грудні повідомляв намісник Лаври митрополит Павло. Він просив президента України Володимира Зеленського не забирати споруди у УПЦ (МП).

4 січня пресслужба ПЦУ повідомила, що предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 7 січня планує провести різдвяне богослужіння у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.