У п'ятницю, 6 січня, мешканці Києва та області можуть чути звуки вибухів у зв'язку зі знищення вибухонебезпечних предметів в одному з районів. Про це повідомляє Київська ОВА.

Так, з 13:00 до 15:00 у Бучанському районі підрозділи ДСНС будуть ліквідовувати вибухонебезпечні предмети. У зв'язку з цим жителі можуть чути звуки вибухів.

Українців закликають зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки. При цьому у разі оголошення повітряної тривоги слід негайно пройти в укриття