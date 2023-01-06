Жителі Києва та області можуть чути вибухи: у чому причина [ Редагувати ]
У п'ятницю, 6 січня, мешканці Києва та області можуть чути звуки вибухів у зв'язку зі знищення вибухонебезпечних предметів в одному з районів. Про це повідомляє Київська ОВА.
Так, з 13:00 до 15:00 у Бучанському районі підрозділи ДСНС будуть ліквідовувати вибухонебезпечні предмети. У зв'язку з цим жителі можуть чути звуки вибухів.
Українців закликають зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки. При цьому у разі оголошення повітряної тривоги слід негайно пройти в укриття
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