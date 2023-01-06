росія готується мобілізувати ще до 500 тисяч військовозобов’язаних у січні на додаток до 300 тисяч, які були призваних у жовтні.

Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький Guardian.

За його словами, росії знадобиться приблизно два місяці, щоб сформувати військові формування, і будь-який успіх агресора на полі бою залежатиме від того, наскільки добре оснащеними та навченими будуть військові.

Він додав, що багато чого також залежатиме від продовження поставок в Україну західних боєприпасів і зброї для оснащення нових резервних підрозділів, які готує Україна.

"Якщо росія цього разу програє, тоді путін зазнає краху", - сказав Скібіцький.

Україна очікує, що остання хвиля мобілізації в росії буде оголошена 15 січня, після зимових свят.

"Вони роблять наголос на кількості людей і техніки і сподіваються перемогти нашу сторону", - додав він.