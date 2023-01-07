Постраждалим внаслідок війни українцям безоплатно надаватимуть кісткові імплантати [ Редагувати ]
Постраждалим внаслідок війни українцям безоплатно надаватимуть кісткові імплантати. Їх зможуть отримати щонайменше півтори тисячі поранених. Відповідний пілотний проєкт запустили в Міністерстві охорони здоров'я. Імпланти - це гуманітарна допомога від міжнародних волонтерів. Протезувати їх будуть у трьох лікарнях - в Ужгороді, Вінниці та Черкасах. Мої колеги побували в одному з медзакладів.
Позивний "Рус", постраждалий внаслідок війни:
Були на позиції, попали під мінометний обстріл, отримали поранення так і очутилися тута, поставили на ноги.
Поранення ноги цей чоловік отримав на передовій. За чотири місяці пережив три операції. Лікувався у медзакладах Дніпра, Вінниці, Львова. Нині - в Ужгороді. Тут тиждень тому його знову прооперували.
Михайло Василинець, ортопед-травматолог КНП "Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня":
Кульове поранення правої гомілки, бачите дефект кістки. Зробили кістковий транспорт... бачите так поступово перебили кістку, щоб заповнити кістковий дефект. Тут бачите і стержень, і цвях стоїть і апарат, така комбінація різних методів.
Операція пройшла успішно, розповідає травматолог. У кістку хірурги встановили сучасний імплант. Таких нині тут багато.
Михайло Василинець, ортопед-травматолог КНП "Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня":
Це інтрамодулярний стержень, або цвях для фіксації стегнової кістки. Воно має от тут навігацію, ставиться закрито, без розрізу, де ми закрито вводимо цвях в кістку і потім ми блокуємо закрито, не вмішуючись в зону перелому, оці отвори обстежені.
Імпланти, металеві пластини, цвяхи, фіксатори... Все це обладнання ужгородські травматологи отримали безкоштовно - як гуманітарну допомогу від міжнародної волонтерської організації Yellowblue Force Foundation. У рамках пілотного проєкту Міністерства охорони здоров'я.
Олег Голуб, директор КНП "Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня":
Ми отримали вже першу лінійку, першу поставку вартістю 22 тисячі доларів. І відповідно вже включили її в роботу. В роботу характер травм, та необхідна кількість імплантів для кожного пацієнта вона індивідуальна, але ми дуже надіємося на тривалу і плідну співпрацю.
Імпланти українці, що постраждали від війни, отримують безоплатно. В лікарні провели вже щонайменше півсотні операцій.
Якщо Руса чекає ще доволі довга реабілітація. То боєць із позивним "Вікінг", після операції. Вже може пересуватися на милицях.
Позивний "Вікінг", постраждалий внаслідок війни:
Коли стрибав в окоп, травмував суглоб перший, і потім другий. Товариші витащили потім ще три місяці з такоми колінами пробігав, і попав на ротацію і тут вже пройшов ВЛК, обмежено придатний і направили сюди на лікування. Прийшов, дівчатам дав направлення та ліг і все, прооперували, завтра вже додому на відновлення.
Для старту пілотного проекту посадовці Міністерства охорони здоров'я обрали три лікарні: в Ужгороді, Вінниці та Черкасах. Очікують, що імпланти для остеосинтезу зможуть отримати більш ніж півтори тисячі пацієнтів.
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