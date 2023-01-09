Під Соледаром зникли волонтери з Британії (фото) [ Редагувати ]
На Донеччині поблизу Соледара зникли двоє британських волонтерів - Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі. Про це повідомляє Нацполіція.
7 січня близько 17:15 до чергової частини Бахмутського райвідділу поліції надійшло повідомлення про зникнення двох волонтерів - громадян Великої Британії віком 28 та 48 років.
Напередодні, 6 січня, о 8-й годині ранку Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі виїхали з Краматорська в Соледар, та зв’язок з ними обірвався.
Поліція намагається знайти британців і відкрила кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (зниклі безвісти).
Якщо ви бачили зниклих громадян або маєте будь-яку інформацію про них, просимо повідомити до поліції.
Нагадаємо, у Соледарі під Бахмутом точаться запеклі бої, але окупанти не контролюють місто.
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