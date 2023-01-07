Російські війська не контролюють Соледар під Бахмутом на Донеччині, там точаться тяжкі бої, ворог зазнає "максимальних" втрат. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Там (у Соледарі - ред.) відбуваються важкі кровопролитні бої. Лише з 00:00 відбулося 76 обстрілів окупанта в цьому напрямку, 10 бойових зіткнень.

Наші Збройні сили, командування роблять усе, щоб завдати ворогу максимальної шкоди в особовому складі та в техніці. І робити все для того, щоб вирівняти тактичні положення і діяти відповідно до того, як на цей час вимагає оперативна обстановка, щоб завдати ворогу шкоди та зберегти максимально свої сили.

Соледар не перебуває під контролем рф. Тактика у них не змінилася - масовані атаки піхотою, яка наступає безперервно, крок за кроком у них виходили невеликі поступи.