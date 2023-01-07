У Соледарі точаться тяжкі кровопролитні бої, але окупанти не контролюють місто - ЗСУ [ Редагувати ]
Російські війська не контролюють Соледар під Бахмутом на Донеччині, там точаться тяжкі бої, ворог зазнає "максимальних" втрат. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.
Там (у Соледарі - ред.) відбуваються важкі кровопролитні бої. Лише з 00:00 відбулося 76 обстрілів окупанта в цьому напрямку, 10 бойових зіткнень.
Наші Збройні сили, командування роблять усе, щоб завдати ворогу максимальної шкоди в особовому складі та в техніці. І робити все для того, щоб вирівняти тактичні положення і діяти відповідно до того, як на цей час вимагає оперативна обстановка, щоб завдати ворогу шкоди та зберегти максимально свої сили.
Соледар не перебуває під контролем рф. Тактика у них не змінилася - масовані атаки піхотою, яка наступає безперервно, крок за кроком у них виходили невеликі поступи.
Бахмут також залишається під контролем українських воїнів, однак інтенсивність боїв не знизилася, запевнив речник ЗСУ.
Нагадаємо, що за даними американської влади, "одержимість" Пригожина Бахмутом обумовлена його інтересом до соляних і гіпсових родовищ.
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