Головна мета Китаю з дипломатичної точки зору полягає у покращенні відносин з країнами Заходу після періоду ізоляції. Зокрема планується відновлення стосунків з Європою, які постраждали через підтримку Пекіном росії після початку вторгнення в Україну. Про це пише Financial Times з посиланням на китайських офіційних осіб та власні джерела у керівництві КНР.

Як повідомляє FT, з 24 лютого китайські чиновники неодноразово говорили, що президент росії володимир путін не повідомляв Пекіну про плани почати збройне вторгнення в Україну.

Один з чиновників розповів, що під час зустрічі путіна та Сі Цзіньпіна 4 лютого 2022 року російська сторона допускала вжиття "будь-яких можливих заходів" у разі виникнення загрози безпеці рф. Однак Китай тоді вирішив, що йдеться про можливість деякого обмеженого воєнного втручання.

На сьогоднішній день, зазначають джерела FT, Китай визнає ймовірність того, що росія не зможе здобути перемогу над Україною і вийде з війни у статусі держави, яка "ослабла в економічному та дипломатичному відношенні на світовій арені". Низка офіційних осіб зізналися, що відчувають недовіру до російського президента на тлі подій, що відбуваються.

Поки Пекін переконує європейські уряди у готовності використовувати тісні стосунки з Москвою для того, щоб утримати путіна від застосування ядерної зброї, пише FT.

Водночас у рамках стратегії відновлення відносин з Європою Китай має намір позиціонувати себе як "потенційного миротворця" та учасника процесу відновлення України після закінчення війни.

Як докази зміни дипломатичного вектора FT наводить візити західних лідерів до КНР, які почастішали останнім часом. Слідом за візитами до Пекіна у листопаді 2022 року канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Європейської ради Шарля Мішеля, очікуються візити президента Франції Емманюеля Макрона та прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні.

Нагадаємо, наприкінці грудня новим главою МЗС Китаю призначили посла КНР у США Цинь Гана.