Американська влада у березні 2022 року нібито переконала Польщу не передавати Україні свій парк радянських винищувачів МіГ-29 після втручання Китаю. Про це у публікації журналу The Spectator повідомив британський журналіст Оуен Метьюз, посилаючись на слова китайських джерел.

Спочатку у Вашингтоні позитивно оцінили пропозицію Варшави передати Києву винищувачі, однак через день, 8 березня, Пентагон різко змінив свою позицію, вважаючи пропозицію Польщі неприйнятною.

Як стверджує китайське джерело, у ході неофіційних контактів США і Китай домовилися, що якщо США припинять угоду щодо постачання винищувачів, "пекінські генерали зроблять усе можливе, щоб знешкодити ядерну загрозу путіна у найближчому майбутньому".

Це спрацювало. США вирішили, що постачання винищувачів зайдуть надто далеко.

Від 26 до 33 винищувачів МіГ-29, які Польща спочатку планувала передати Україні, виробили у 1980-ті роки для армії Східної Німеччини. 2003 року літаки передали Польщі за символічну суму в один євро кожен.

Зі спільним засудженням Джо Байденом та Сі Цзіньпін загрози застосування ядерної зброї на саміті G20 на Балі на початку цього місяця так звані "березневі домовленості" стали державною політикою.

Згідно з китайським джерелом, завдяки човниковій дипломатії НАТО та Китай фактично домовилися про недопущення ескалації українсько-російського конфлікту.

У ході серії зустрічей з керівництвом НАТО з початку вересня китайські дипломати пообіцяли використати значний вплив Китаю в москві, щоб відмовити путіна від застосування ядерної зброї, тоді як у відповідь НАТО підтвердило, що вони не поставлятимуть стратегічну зброю Україні.

На саміті на Балі Сі Цзіньпін (підтриманий прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді) публічно закликав до "повернення до дипломатії і наголосив на невідкладності пошуку мирного рішення". Цю позицію ще належить офіційно ухвалити НАТО, яка наполягає на тому, що українці самі вирішать, коли сідати за стіл переговорів.

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