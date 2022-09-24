Блінкен попередив Китай про наслідки підтримки рф в Україні [ Редагувати ]
Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І попередив про наслідки у разі підтримки росії у бойових діях в Україні. Про це йдеться у заяві глави пресслужби Держдепартаменту Неда Прайса.
Зустріч держсекретаря та китайського міністра відбулася на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
Він (Блінкен - ред.) також підтвердив засудження США війни Росії проти України і наголосив на можливих наслідках, які б виникли, якби КНР надала підтримку вторгненню Москви до суверенної держави.
Крім того, Блінкен пропонував Пекіну залишати відкритими лінії зв'язку, щоб "відповідальним чином керувати" двосторонніми відносинами. На його думку, це особливо необхідно "у часи напруженості".
Нагадаємо, Зеленський засудив Китай за ігнорування війни в Україні.
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