Новим главою МЗС Китаю призначили посла КНР у США Цинь Гана [ Редагувати ]
Ван І перестав бути міністром закордонних справ Китаю, його посаду обійме посол КНР у США Цинь Ган. Про це повідомляє китайський телеканал CGTN.
Цинь працював гендиректором департаменту інформації МЗС, речником МЗС, гендиректором департаменту протоколу МЗС і помічником міністра закордонних справ.
Ван І був головою МЗС з березня 2013 року. Тепер він, ймовірно, обійме вищу зовнішньополітичну посаду у Комуністичній партії КНР.
Пекін взяв курс на стриманішу дипломатичну стратегію після зростання негативної реакції на більш конфронтаційний безкомпромісний стиль поведінки дипломатів, пише агентство Bloomberg.
Нагадаємо, у жовтні Компартія Китаю переобрала Сі Цзіньпіна на третій термін.
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