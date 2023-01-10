Готуються відбивати наступ ЗСУ: військові розповіли про дії окупантів на півдні [ Редагувати ]
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Російські окупанти посилюють свою оборону на півдні та готуються до наступу українських військових.
Про це повідомляє керівника прес-центру сил оборони Таврійського спрямування Євген Єрін в ефірі телемарафону.
"На окремих ділянках ворог посилює угруповання, час від часу змінюючи напрямки, що може становити теоретично певну небезпеку. Водночас, за нашими оцінками, ворог готується до оборони та відбиття нашого наступу", - заявив Єрін.
За його словами, наступ українських військових на південній ділянці фронту обов'язково відбудеться, але за наявності найбільш сприятливих умов.
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