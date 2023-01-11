Lenovo представила захищений смартфон ThinkPhone by Motorola [ Редагувати ]
Компанія Lenovo представила ThinkPhone by Motorola - перший захищений смартфон у новій родині, яка адресована користувачам ноутбуків ThinkPad.
Смартфон отримав 6,6-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю FullHD+ з частотою оновлення 144 Гц. Новинка оснащена флагманським чипом Snapdragon 8+ Gen 1 Plus з 8 або 12 Гб оперативної та 128, 256 або 512 Гб вбудованої пам'яті.
На корпус винесена червона клавіша, яка настроюється, для швидкого доступу до найбільш важливих додатків.
Основну ставку у Lenovo ThinkPhone by Motorola зроблено на корпоративних користувачів, для яких важлива безпека. Гаджет має окремий процесор Moto KeySafe для захисту даних, який ізолює PIN-коди, паролі та криптографічні ключі, зберігаючи їх у захищеному від несанкціонованого доступу середовищі, та програму Moto Secure для захисту налаштувань і контенту на смартфоні.
Додатковий захист забезпечує платформа безпеки ThinkShield, а технологія Think 2 Think дозволяє швидко підключати ThinkPhone до ноутбуків Lenovo ThinkPad та використовувати смартфон у тому числі як веб-камеру. ThinkPhone буде поставлятися з встановленими мобільними програмами Microsoft 365, Outlook і Teams, включаючи програму Walkie Talkie.
Корпус смартфона виконаний з арамідного волокна, авіаційного алюмінію та скла Gorilla Glass Victus. Пристрій сертифікований на захист від пилу та вологи за стандартом IP68 і має сертифікат за армійським стандартом MIL STD 810H.
Батарея 5 тис. мА•год підтримує швидку зарядку, а в комплекті поставляється зарядний пристрій потужністю 68 Вт, який можна також використовувати разом із ноутбуками Lenovo.
У продажу Lenovo ThinkPhone by Motorola з'явиться на початку 2023 року. Вартість нового смартфона поки невідома.
У грудні Lenovo випустила нове покоління ноутбука ThinkPad X1.
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