На крышке ноутбука расположена бумагоподобная панель E Ink - как в электронной книге Источник: Lenovo

Компания Lenovo представила ноутбук ThinkBook Plus Gen 2 i, главной "фишкой" которого является огромный дополнительный дисплей на электронной бумаге. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Лэптоп представляет собой 13,3-дюймовое устройство, основной экран которого имеет разрешение 2560x1600 пикселей. Он поддерживает сенсорное управление и работу с электронным пером.

Новые дисплеи с соотношением сторон 16:10 поддерживают технологию Dolby Vision HDR и Dolby Atmos на отдельных моделях. Также гаджеты оснащены графической картой NVIDIA GeForce последнего поколения.

На крышке ноутбука расположена бумагоподобная панель e-Ink - как в электронной книге. 12-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 точек поддерживает сенсорное управление. Соотношение экрана e-Ink к корпусу увеличилось с 48% до 68%.

ThinkBook Plus Gen 2 i оснащен процессором Intel Core i7 одиннадцатого поколения, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти. Устройство поддерживает множество беспроводных и проводных интерфейсов.

Новая модель более тонкая (13,9 мм), легкая (1,3 кг) и оснащена новыми светодиодными дисплеями с соотношением сторон экрана 16:10, в которых коэффициент соотношения экрана к корпусу (screen-to-body, STB) увеличен с 78% до 90%. Почти безрамочный экран позволяет пользователю получить максимально реалистичное изображение.

Ноутбук ThinkBook Plus Gen 2 i будут продавать по цене от $1549. Продажи стартуют во втором квартале 2021 года.

Ранее сообщалось, что Lenovo представила "умные" очки.