Нічний обстріл Запоріжжя: у міськраді показали наслідки [ Редагувати ]
Російські окупанти вночі 12 січня завдали ракетного удару по Запоріжжю. На щастя, жертв чи поранених немає.
Про це повідомляє в Telegram секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
"Унаслідок удару ушкоджень та руйнувань зазнали будинки одного з приватних секторів", - розповів посадовець.
Куртєв зазначив, що на місцях вже працюють комунальники.
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