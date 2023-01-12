росія може розпочати новий наступ у квітні 2023 року - міноборони Німеччини

Російські війська можуть розпочати новий масштабний наступ в Україні у квітні 2023 року. Про це повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на доповідь Міністерства оборони Німеччини. Малюються два сценарії - більш і менш ймовірний. В обох так чи інакше задіяна Білорусь