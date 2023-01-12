Зеленський збирав Ставку: обговорили бої у Бахмуті та Соледарі [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський 12 січня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у соцмережах.
Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили ситуацію на основних напрямках фронту. Окрему увагу приділили боям у Бахмуті й Соледарі.
Наголошую: підрозділи, що боронять ці міста, забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним оперативно та безперебійно. Наостанок ішлося про посилення ЗСУ технікою та зброєю, які надходять від партнерів.
Нагадаємо, що за даними американських військових аналітиків, у росії склався дефіцит боєприпасів, що беззаперечно вплине на перебіг бойових дій.
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