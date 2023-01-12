Російська оборонно-промислова база нездатна подолати дефіцит боєприпасів, що перешкоджатиме здатності російських військ підтримувати наступальні операції на сході України в 2023 році. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Американські та українські офіційні особи заявили CNN 10 січня, що добова швидкість артилерійського вогню росії зменшилася в деяких районах на 75%, що є історичним мінімумом з початку російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Російські війська, можливо, скорочують артилерійські обстріли через скорочення поставок або, можливо, переглядають свою тактику.

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Речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий заявив раніше, що російські сили вичерпали свої запаси 122-мм і 152-мм артилерійських снарядів та інші резерви влітку 2022 року.

Череватий зазначив, що російські війська тепер повинні перекидати додаткові снаряди з тилових районів росії та закуповувати додаткові боєприпаси в іноземних держав, щоб протидіяти такій нестачі, що призведе до зниження темпу стрільби.

Російські джерела все частіше визнають, що фундаментальні проблеми, такі як дефіцит боєприпасів і нездатність забезпечення військ, серйозно перешкоджають проведенню наступальних операцій.

Нагадаємо, аналітики підрахували, коли у росії закінчаться снаряди й артилерія.