У росії склався дефіцит боєприпасів - ISW [ Редагувати ]
Російська оборонно-промислова база нездатна подолати дефіцит боєприпасів, що перешкоджатиме здатності російських військ підтримувати наступальні операції на сході України в 2023 році. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Американські та українські офіційні особи заявили CNN 10 січня, що добова швидкість артилерійського вогню росії зменшилася в деяких районах на 75%, що є історичним мінімумом з початку російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.
Російські війська, можливо, скорочують артилерійські обстріли через скорочення поставок або, можливо, переглядають свою тактику.
Речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий заявив раніше, що російські сили вичерпали свої запаси 122-мм і 152-мм артилерійських снарядів та інші резерви влітку 2022 року.
Череватий зазначив, що російські війська тепер повинні перекидати додаткові снаряди з тилових районів росії та закуповувати додаткові боєприпаси в іноземних держав, щоб протидіяти такій нестачі, що призведе до зниження темпу стрільби.
Російські джерела все частіше визнають, що фундаментальні проблеми, такі як дефіцит боєприпасів і нездатність забезпечення військ, серйозно перешкоджають проведенню наступальних операцій.
Нагадаємо, аналітики підрахували, коли у росії закінчаться снаряди й артилерія.
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