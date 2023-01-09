Сьогодні, 9 січня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з головних тем обговорень була ситуація на фронті.

Про це повідомляє глава української держави.

За його словами, головну увагу на Ставці було приділено ситуації в Донецькій та Луганській областях, а саме тим напрямкам, які зараз є найбільш гарячими.

"Бахмут і Соледар, Кремінна та Сватово, загальні перспективи на Донбасі на найближчі тижні. Битва за Донбас триває. І хоча окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, все одно результатом цієї важкої та тривалої битви стане звільнення всього нашого Донбасу", - додав Зеленський.