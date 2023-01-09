Зеленський провів засідання Ставки та назвав перспективи на найближчі тижні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Сьогодні, 9 січня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з головних тем обговорень була ситуація на фронті.
Про це повідомляє глава української держави.
За його словами, головну увагу на Ставці було приділено ситуації в Донецькій та Луганській областях, а саме тим напрямкам, які зараз є найбільш гарячими.
"Бахмут і Соледар, Кремінна та Сватово, загальні перспективи на Донбасі на найближчі тижні. Битва за Донбас триває. І хоча окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, все одно результатом цієї важкої та тривалої битви стане звільнення всього нашого Донбасу", - додав Зеленський.
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