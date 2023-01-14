Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Глава британського уряду "позначив прагнення Королівства посилити підтримку України", у тому числі відправкою танків Challenger 2 та додаткових артилерійських систем.

Вони погодилися з необхідністю скористатися моментом, щоб прискорити глобальну військову та дипломатичну підтримку України.

Кількість танків, а також у які терміни їх буде поставлено, не уточнюється. За даними ЗМІ, йдеться про 12 танків.

Зеленський подякував Сунаку та відзначив, що то "надсилає правильні сигнали іншим партнерам".

Про плани Великої Британії відправити в Україну танки Challenger ЗМІ повідомляють з минулого тижня. У разі реалізації цих поставок Сполучене Королівство стане першою країною, яка направить Україні важкі танки західного виробництва.

Challenger 2 - основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії, який вперше надійшов на озброєння британської армії в 1994 році. Танк потужністю 1200 кінських сил оснащений 120-мм нарізною гарматою L30A1 та двома кулеметами калібру 7,62.

Слабкі сторони танку - висока вага і висока ціна, понад 4 млн фунтів стерлінгів. Виробництво танків Challenger 2 припинилось 2009 року, компанія Wickers Defence Systems встигла випустити 400 машин.

Танк Challenger 2

Нагадаємо, 11 січня про плани надіслати Україні роту танків Leopard (14 одиниць) оголосила Польща.