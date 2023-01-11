Польща передасть Україні роту танків Leopard у рамках міжнародної коаліції.

Про це повідомляє президент Польщі Анджей Дуду на брифінгу у Львові.

"Перш за все, ми хотіли б, щоб це була міжнародна коаліція, і ми на її розгляд подали пропозицію про надання першого пакету танків Leopard, який, сподіваюся, разом з іншими партіями танків Leopard, які є в інших країнах, будуть відправлені в Україну", - сказав він.

Дуда підкреслив, що таке рішення у Польщі вже прийнято.