Польща передасть Україні роту танків Leopard [ Редагувати ]
Польща передасть Україні роту танків Leopard у рамках міжнародної коаліції.
Про це повідомляє президент Польщі Анджей Дуду на брифінгу у Львові.
"Перш за все, ми хотіли б, щоб це була міжнародна коаліція, і ми на її розгляд подали пропозицію про надання першого пакету танків Leopard, який, сподіваюся, разом з іншими партіями танків Leopard, які є в інших країнах, будуть відправлені в Україну", - сказав він.
Дуда підкреслив, що таке рішення у Польщі вже прийнято.
Lwów | Spotkanie przywódców Trójkąta Lubelskiego. Konferencja prasowa Prezydentów Polski Andrzeja Dudy, Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego i Litwy Gitanasa Nausedy. (Sygnał udostępnia TVP) https://t.co/qQOHixoyb7— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023
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