Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у суботу. 14 січня, проінформує президента України Володимира Зеленського про надання ЗСУ 12 танків Challenger 2. Про це повідомляє The Sun з посиланням на джерела в адміністрації британського прем'єра.

Одразу ж до Східної Європи буде доставлено групу з чотирьох танків Challenger 2, а незабаром після цього ще вісім.

Джерело The Sun повідомило, що британська сторона хоче, щоб її "дії говорили голосніше за слова".

Про плани Великої Британії відправити в Україну танки Challenger ЗМІ повідомляють з минулого тижня. У разі реалізації цих поставок Сполучене Королівство стане першою країною, яка направить Україні важкі танки західного виробництва.

Challenger 2 - основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії, який вперше надійшов на озброєння британської армії в 1994 році. Танк потужністю 1200 кінських сил оснащений 120-мм нарізною гарматою L30A1 та двома кулеметами калібру 7,62.

Слабкі сторони танку - висока вага і висока ціна, понад 4 млн фунтів стерлінгів. Виробництво танків Challenger 2 припинилось 2009 року, компанія Wickers Defence Systems встигла випустити 400 машин.

Танк Challenger 2

Нагадаємо, 11 січня про плани надіслати Україні роту танків Leopard (14 одиниць) оголосила Польща.