Удар рф по будинку в Дніпрі: кількість жертв зросла, серед них є дитина [ Редагувати ]
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив про те, що через російський удар по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня загинули дев'ятеро людей. Про це він написав у Telegram.
Серед загиблих є дитина.
Вже дев'ять загиблих, серед них 15-річна дівчина.
За його словами, станом на зараз відомо про 64 поранених у результаті атаки. З них 59 людей було госпіталізовано, решта лікуються вдома.
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