Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив про те, що через російський удар по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня загинули дев'ятеро людей. Про це він написав у Telegram.

Серед загиблих є дитина.

Вже дев'ять загиблих, серед них 15-річна дівчина.

За його словами, станом на зараз відомо про 64 поранених у результаті атаки. З них 59 людей було госпіталізовано, решта лікуються вдома.