Шольц заявив, що веде переговори про танки Leopard для України з союзниками [ Редагувати ]
Джерело: DW
Німеччина обговорює з союзниками можливі постачання важких танків Leopard до України, але для будь-яких анонсів необхідно узгодити це питання з іншими країнами.
Про це повідомляє канцлер ФРН Олаф Шольц.
"Я завжди думаю про ситуацію... Ми завжди діємо разом з нашими союзниками та друзями - ми ніколи не діємо поодинці", - заявив Шольц, коментуючи можливу передачу танків Україні.
Канцлер також зазначив, що його країна підтримує Україну "стільки, скільки необхідно, і всіма засобами, які вона може використати". Але він уточнив, що одна з головних цілей зараз - не допустити війни між росією та НАТО.
Зазначимо, що від уряду Німеччини залежить те, чи зможуть інші країни постачати в Україну Leopard, оскільки для цього потрібний відповідний дозвіл.
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