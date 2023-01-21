Португалія надасть Україні 14 бронетранспортерів М113 [ Редагувати ]
Португалія відправить в Україну 14 бронетранспортерів М113, 8 генераторів великої потужності, 120-мм боєприпаси та дві тонни медобладнання. Про це повідомляє міністерство оборони країни.
Лісабон також планує навчати українських військових знешкоджувати міни, надавати медичну допомогу в бою та вести загальну військову підготовку. Португальські військові у лютому прибудуть для цього до Німеччини.
Лісабон готовий прийняти до 40 поранених у боях українських захисників для надання їм медичної допомоги.
Міноборони Португалії також повідомило, що країна брала участь у зустрічі щодо надання країнами Заходу танків Україні. Міністр оборони повторила, що, на її думку, необхідно організувати навчання щодо використання танків.
Бронетранспортер M113 - це гусеничний транспорт вага якого становить 10,4 тонни. Він здатний вмістити до 12 бійців, а також водія. Водночас транспорт здатний й плити зі швидкістю 6 км/год.
Машина має посилений керамічними плитами бронезахист, що дозволяє забезпечити захист від зброї калібром до 14,5 мм. Дно машини захищає екіпаж від вибухів мін та саморобних вибухових пристроїв.
M113 має башту, на якій розташований модернізований 12,7 мм кулемет Browning M2HB-QCB.
Нагадаємо, 19 січня США оголосили, що передають Україні 200 броньовиків Bradley, Stryker і MRAP.
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