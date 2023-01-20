США виділили Україні новий пакет військової допомоги на суму $2,5 млрд. Про це повідомив Пентагон і опублікував повний список озброєння.

Нещодавні повітряні атаки Кремля на об'єкти критичної інфраструктури України знову демонструють руйнівні наслідки жорстокої війни Росії в Україні. Цей пакет надає додаткові боєприпаси NASAMS та системи ППО Avenger, щоб допомогти Україні протистояти низці загроз ближнього та середнього радіусу дії та зміцнити ешелоновану протиповітряну оборону України. 59 БМП Bradley, включені до цього пакету, разом із 50 Bradley, переданими 6 січня, та 90 БТР Stryker нададуть Україні дві бригади бронетехніки.



Збройні сили України отримають:

59 бойових машин піхоти (БМП) Bradley;

90 бронетранспортерів (БТР) Stryker із 20 мінними катками;

53 броньовані машини з посиленим протимінним захистом класу MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected);

350 броньованих багатоцільових автомобілів підвищеної прохідності Humvee (HMMWV);

12 машин підтримки боєприпасів;

6 командно-штабних машин;

22 тактичні машини для буксирування озброєння;

8 ЗРК Avenger;

протирадіолокаційні ракети (HARMs);

2 000 протитанкових ракет;

590 протитанкових ракетних комплексів TOW;

20 000 155-мм артилерійських снарядів;

600 високоточних 155-мм артилерійських пострілів;

95 000 105-мм артилерійських снарядів;

11 800 пострілів до 120 мм мінометів;

боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

295 000 снарядів калібру 25 мм;

протипіхотні міни Claymore;

3 000 000 набоїв до стрілецької зброї;

демонтажне обладнання для розчищення перешкод;

прилади нічного бачення;

запасні частини та інше польове обладнання.

З повним переліком американського озброєння для України можна ознайомитися тут.

Напередодні в Пентагоні заявили, що поки не бачить необхідності постачати Україні бойові танки Abrams, пояснивши це високою вартістю обслуговування танків. Від їхнього постачання, як писали ЗМІ, залежить, чи погодиться відправити Києву німецькі танки Leopard канцлер Німеччини Олаф Шольц.