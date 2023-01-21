російський диктатор володимир путін готує своє населення до життя у стані війни проти України.

Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, для росії та злочинного режиму путіна затяжна війна - це все, що триває більше трьох днів, за які планувалось "взяти Київ, повалити законний уряд і підняти російську триколорну ганчірку".

"росія справді сьогодні публічно вже дозріла до того, щоб готувати своє населення до життя у стані війни. путін розуміє, що назад дороги немає і власне поки триває ця війна, тримається його режим і його оточення має можливість заробляти, відправляючи на забій своїх ще громадян", - розповів Юсов.

При цьому він підкреслив, що у України та всього вільного світу абсолютно інше завдання - якомога швидше зупинити війну. А зупинити її можна шляхом перемоги України та відвоюванням наших території до міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік, притягненням злочинців до відповідальності, виплатою репарацій і реформацією рф до стану, коли вона не буде нести загрозу всьому людству.