Черга від Майдану Незалежності до Українського дому. Аби віддати шану. Сьогодні країна провела в останню путь загиблих в авіакатастрофі в Броварах.

Провести їх приїхав і президент України разом із дружиною. Під час прощання вони не могли стримати сліз... Як прощалися із тими, хто так рано пішов з життя - далі.

Ранок суботи. Будівля Міністерства внутрішніх справ. Квіти, лампадки, приспущені прапори...

Звідси в останню путь рушає поховальний кортеж. Із загиблим керівництвом відомства - очільником міністерства Денисом Монастирським, його першим заступником Євгеном Єніном та держсекретарем Юрієм Лубковичем. А ще - країна прощається із заступницею керівника Патронатної служби МВС Тетяною Шутяк, фотографом Миколою Анацьким та керівником охорони міністра Михайлом Павлушком та старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрієм Маринченком....

Похоронна процесія прямує через урядовий квартал. Колеги загиблих йдуть пішки до Українського дому. Саме там запланована офіційна церемонія прощання.

Інна Ящук, т.в.о державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України:

Це дуже велика трагедія для всієї України. Я не памʼятаю такого випадку, щоб люди такого рівня, такого професіоналізму, такої відданності своїй державі - пішли...

Ірина Зелена, директорка департаменту моніторингу дотримання прав людини Міністерства внутрішніх справ України:

Це були мої керівники, можна сказати безпосередні насправді. І кожного дня я навчалася в них, переймала досвід... Вони дійсно були... Дуже складно зараз насправді говорити... Вони дійсно були професіоналами, справжніми українцями. Це дуже велика втрата для нашого колективу, колективу МВС і для всієї держави.

В Українському домі - зібралися рідні загиблих. Труни - закриті. Зверху - жовто-сині стяги. Поруч - державні нагороди та квіти. На прощання із батьком прийшли діти загиблого Євгена Єніна.

Віддати шану загиблим приїжджає президент України Володимир Зеленський із дружиною Оленою Зеленською.Вони не стримують сліз. Попрощатися прийшли високопосадовці, поліціянти, рятувальники, співробітники МВС, священики, друзі.

Кирило Буданов, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України:

Для мене це особиста втрата. Тому що я мав дуже дружні стосунки, перш за все, з Денис Анатолійовичем та з іншими людьми, пілотів не знав, це зрозуміло, пана Єніна теж знав дуже добре. Цн величезна втрата для всієї держави. Повірте, якщо б не пан Денис Анатолійович, все б могло бути абсолютно інакше, не в гарну сторону.

Антон Геращенко, радник МВС:

Це була команда, яка була надійною опорою президента і Збройних сил в питаннях відсічі російського агресора. Ми назавжди запамʼятаємо Дениса, Євгена, Юрія, Тетяну, Михайла всіх, хто був на цьому борті, як людей, які боронили Україну - вони загинули через війну, не було б війни, не було б цієї багатотрагічної загибелі.

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради:

Я хочу висловити найщиріші слова співчуття від імені усього Парламенту України. Тому що Денис був не відʼємною частиною нашого парламенту. Я хочу висловити слова підтримки всім рідним і близьким, які сьогодні відчувають це горе.

Гелікоптер ДСНС України Super Puma, на якому летіло керівництво МВС, упав у Броварах вранці 18 січня. При падінні він зачепив будівлю дитячого садка. Загинули 14 людей - усі, хто був на борту. Мати з донькою, які тільки переступили поріг дитсадочку. Також трагедія забрала життя жінки, яка привела до садочка дітей. Точні причини авіакатастрофи поки невідомі. СБУ вже озвучила основні версії, які розглядає слідство. Це порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Олексій Данілов, секретар РНБО:

Для команди президента це величезна втрата. Світла памʼять всім, хто загинув в цій катастрофі, його команда була перфектна, неперевершена. Що сталося, ми обовʼязково зʼясуємо, для нас це діло честі розуміти, що відбулося саме зранку 18 числа.

Черга з охочих віддати шану загиблим розтягнулася до Майдану Незалежності. П'ятьох працівників МВС поховали на Байковому кладовищі. Тіла Тетяни Шутяк та Андрія Маринченка - відправили на Хмельниччину та Черкащину. Звідки вони родом.