У Харкові пролунав вибух [ Редагувати ]
Фото: fonar.tv
У неділю ввечері, 22 січня, у Харкові пролунав гучний вибух. В місті та області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Близько 21:55 неділі, 22 січня, жителі міста почули звуки гучного вибуху. В цей момент у Харкові було оголошено про сигнал повітряної тривоги.
Про причини та наслідки вибухів, які були чутні в місті, поки що не повідомляється.
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