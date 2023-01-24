Кабінет міністрів у вівторок, 24 січня, призначив переможців відбору на посади членів наглядову раду НАК "Нафтогаз України". Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд призначив Наглядову раду "Нафтогазу". На сьогоднішньому засіданні затвердили на посади членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз" шістьох переможців відбору: чотирьох незалежних членів та двох представників держави.

На фінішну пряму також виходить процес відбору директора НАБУ. Уряд зацікавлений, щоб конкурс завершився якнайшвидше і ми отримали фахового очільника цієї ключової для держави інституції.

Від держави призначили заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму та радницю прем'єр-міністра з питань енергетики Наталію Бойко.

Незалежними членами стали: Анфіннсен Тор Мартін, Ван дер Хейден Людо Альберт, Маріно Ентоні Вільям, Хуквед Річард Марк.

До цього повноваження наглядової ради "Нафтогазу" виконував Кабінет міністрів.

Нагадаємо, на початку листопада Олексій Чернишов очолив "Нафтогаз України".