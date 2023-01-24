Уряд призначив наглядову раду "Нафтогазу" [ Редагувати ]
Джерело: Українські новини
Кабінет міністрів у вівторок, 24 січня, призначив переможців відбору на посади членів наглядову раду НАК "Нафтогаз України". Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Уряд призначив Наглядову раду "Нафтогазу". На сьогоднішньому засіданні затвердили на посади членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз" шістьох переможців відбору: чотирьох незалежних членів та двох представників держави.
На фінішну пряму також виходить процес відбору директора НАБУ. Уряд зацікавлений, щоб конкурс завершився якнайшвидше і ми отримали фахового очільника цієї ключової для держави інституції.
Від держави призначили заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму та радницю прем'єр-міністра з питань енергетики Наталію Бойко.
Незалежними членами стали: Анфіннсен Тор Мартін, Ван дер Хейден Людо Альберт, Маріно Ентоні Вільям, Хуквед Річард Марк.
До цього повноваження наглядової ради "Нафтогазу" виконував Кабінет міністрів.
Нагадаємо, на початку листопада Олексій Чернишов очолив "Нафтогаз України".
по темі
Державна служба фінансового моніторингу України заблокувала понад 2 млрд гривень на рахунках, пов'язаних із компанією Royal Pay Europe, на яку напередодні рішення Ради національної безпеки та оборони було накладено санкції
У Міністерстві інфраструктури повідомили, що постанова Кабінету Міністрів України №1495 від 30 грудня 2022 року змінює правила проведення публічних закупівель. Ключова зміна - у можливості для замовника проводити торги з аукціоном чи без нього
Судно Maria Energy, на якому прибула партія, завантажили 19 грудня 2022 року у США. Воно перевезло 170 тис. кубометрів СПГ - 97 147 000 кубометрів природного газу. За оцінками Uniper, цей обсяг газу дозволить забезпечити 50 тис. домогосподарств впродовж одного року
Уряд звільнив чотирьох заступників міністрів і очільників п'яти областей: Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської
Уряд Швеції дозволив держкомпанії Svenska kraftnät передати Україні обладнання, необхідне відновлення енергосистеми після російських обстрілів