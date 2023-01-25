У США затримали шестирічного хлопчика, який вистрілив у вчительку з пістолета

Стрілянина у початковій школі сталася вдень 6 січня близько 14:00 за місцевим часом (21:00 за київським). Першокласник, ім'я якого не розголошується, один раз вистрілив в учительку під час сварки, яка сталася між ними у класі