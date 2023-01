Президент США Джо Байден на брифінгу в Білому домі підтвердив передачу 31 танку M1 Abrams Україні - вони сформують один танковий батальйон.

Ще два батальйони танків нададуть європейські союзники України. Байден наголосив, що Україна готується до контрнаступу.

В адміністрації США зауважили, що на доставку техніки в Україну підуть місяці. Також до України спрямують 8 ремонтно-евакуаційних машин M88 для обслуговування танків.

Окрім того, США починають працювати над програмою підготовки українських танкістів для використання танків Abrams.

