США передають Україні батальйон танків M1 Abrams - Байден (відео) [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден на брифінгу в Білому домі підтвердив передачу 31 танку M1 Abrams Україні - вони сформують один танковий батальйон.
Ще два батальйони танків нададуть європейські союзники України. Байден наголосив, що Україна готується до контрнаступу.
В адміністрації США зауважили, що на доставку техніки в Україну підуть місяці. Також до України спрямують 8 ремонтно-евакуаційних машин M88 для обслуговування танків.
Окрім того, США починають працювати над програмою підготовки українських танкістів для використання танків Abrams.
Happening Now: President Biden delivers remarks on continued support for Ukraine. https://t.co/AQbQsiyJdp— The White House (@WhiteHouse) January 25, 2023
Загалом, уточнили в Білому домі, Київ для вирішення завдань у рамках найближчих контрнаступальних операцій отримає від Заходу сотні одиниць бронетехніки, зокрема танків.
У Білому домі сподіваються, що постачання зброї Україні допоможуть захопити втрачені території, включаючи окупований Крим.
За словами представника адміністрації Байдена, Вашингтон при цьому не вказує Києву, куди завдавати ударів і де проводити наступальні операції.
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