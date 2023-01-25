Американська влада надішле Україні для відбиття російської агресії 31 танк M1 Abrams в рамках угоди вартістю $400 млн. Про це повідомляє журналіст Bloomberg Джордан Фабіан з посиланням на власні джерела.

Раніше видання Politico повідомило, що США готуються передати ЗСУ 30 танків Abrams.

Раніше американська влада виключала відправлення танків Abrams Україні. Ці танки важать 55 тонн і оснащені турбінним двигуном, який споживає паливо з величезною швидкістю. Для порівняння, один із наймасовіших танків, які використовуються ЗСУ - Т-72 - важить 42 тонни.

"Абрамси" настільки важкі, що 45-му президенту США Дональду Трампу відмовили у планах включити їх у парад на святкуванні Дня незалежності 4 липня 2019 року у Вашингтоні на тій підставі, що їхні гусениці зруйнують вулиці міста.

Також один з американських чиновників пояснив, що танки Abrams схильні до поломок і вимагають серйозного досвіду обслуговування.

Президент США Джо Байден 25 січня виступить у Білому домі о 19:00 за київським часом з промовою щодо підтримки України з боку Сполучених Штатів.

Виступ Байдена оголошений після заяви канцлера ФРН Олафа Шольца про поставки Україні танків Leopard 2.

За даними ЗМІ, на даному етапі європейські союзники обговорюють спільну передачу Україні 80 танків Leopard 2.