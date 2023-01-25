Норвегія відправить Україні танки Leopard 2 [ Редагувати ]
Норвегія відправить Україні німецькі танки Leopard 2 для відбиття російської агресії. Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам в ефірі NRK.
Зараз на танки дуже високий попит. Норвегія та норвезький уряд підтримують надання танків Україні. Норвегія повинна брати в цьому участь.
Глава норвезького міноборони не уточнив, про яку кількість танків ідеться, але зазначив, що це будуть Leopard 2A4 - такої ж модифікації, яку передасть Україні Польща.
Це має підкріплюватись підготовкою українських військових і фінансуванням. Якщо підсумувати, ми повинні якнайкраще підтримувати Україну в оборонній війні.
Напередодні видання Dagens Næringsliv повідомило, що Норвегія розглядає можливість поставки Україні до 8 танків Leopard 2 з 36 наявних у неї.
Про відправку Норвегією танків Leopard 2 написав і глава Офісу президента України Андрій Єрмак.
Нагадаємо, 25 січня уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard 2, та дозволити це робити іншим країнам, які мають їх на озброєнні.
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