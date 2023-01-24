Канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив відправити танки німецького виробництва Leopard 2 Україні.

Після кількох місяців дебатів канцлер Шольц погодився поставити Україні бойові танки.

За даними видання, йдеться принаймні про одну роту танків (14 одиниць за стандартами НАТО, - ред.) Leopard 2A6.

Інші союзники, зокрема з країн Скандинавії, також хочуть поставити Україні основні бойові танки Leopard 2. Уряд Німеччини хоче дати дозвіл на експорт таких танків, які знаходяться на озброєнні інших держав, наприклад, Польщі.

За даними видання, танки Leopard будуть виділені Україні із запасів Бундесверу. У середньо- та довгостроковій перспективі до передачі можуть бути підготовлені нові бойові танки із запасів промисловості.

Нещодавно партнери по уряду, "Зелені" та СвДП, посилили тиск на Шольца у питанні постачання бойових танків в Україну. Лише нещодавно канцлер вирішив надати Україні бойові машини піхоти Marder..