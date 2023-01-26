російські війська можуть проводити обмежені атаки на більшу частину лінії фронту, щоб розосередити та відволікти ЗСУ для початку вирішальної наступальної операції у Луганській області. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, за останні кілька днів російські війська відновили обмежені наземні атаки на двох основних ділянках фронту – у центрі Запорізької області та на заході Донецької області.

Масштаби та характер цих обстрілів свідчать, що вони швидше заважають атакам, спрямованим на те, щоб відвернути та притиснути українські сили до окремих ділянок фронту, ніж узгодженим зусиллям щодо відновлення наступальних операцій для просування вперед на цих двох напрямках.

Ці обмежені атаки, зокрема, продовжуються, оскільки темпи російських операцій навколо Бахмута очолюваних ПВК "Вагнера" знижуються, що може говорити про кульмінацію боїв за це місто.

ПВК "Вагнера" не виконала своєї обіцянки щодо захоплення Бахмута і не змогла просунутися далі незначних тактичних успіхів у Соледарі. Тому російське військове керівництво, ймовірно, вирішило відмовитися від пріоритету операцій навколо Бахмута.

російські джерела можуть просувати наративи про російські наступальні операції в центрі Запоріжжя та на заході Донецької області, щоб приховати провали в Бахмуті.

Як вплив інформаційного простору, так і самі атаки можуть бути спрямовані на те, щоб відвернути увагу від відсутності успіхів у Бахмуті та залучити українські сили до розглянутих районів.

Розподіл російських військ уздовж лінії фронту в Луганській області може свідчити про підготовку до наступу на цій ділянці, підкріпленій обмеженими атаками в інших місцях, щоб відвернути увагу та розосередити українські сили.

Найбільш вірогідним напрямом російських наступальних дій у Луганській області може бути лінія Сватове-Кремінна

Аналітики зазначають, що російські сили можуть сподіватися відбити критично важливу ділянку у північній частині Донецької області навколо Лимана та використати лінію Сватове-Кремінна для подальших атак на західну частину Харківської чи північну частину Донецької області.

Проте вкрай малоймовірно, що російські сили зможуть суттєво просунутися на цьому напрямі, навіть якщо вони розпочнуть успішну наступальну операцію на цій ділянці, зазначають експерти.

Ключові висновки аналітиків ISW