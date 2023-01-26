Атака на Україну: у Києві є загиблий і поранені [ Редагувати ]
У четвер, 26 січня, в результаті влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі Києва є жертва та постраждалі. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
В результаті влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі наразі є інформація про одного загиблого і двох поранених. Постраждалих госпіталізували медики.
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