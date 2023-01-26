До великої війни із росією у прифронтових містах Мар’їнка та Красногорівка на Донеччині проживало понад 26 тисяч громадян України. Населення навколишніх сільських громад становило 13 тисяч осіб. Внаслідок широкомасштабної російської агресії, мирні люди на цих територіях потрапили у полум’я бойових дій. Для порятунку жителів цих населених пунктів місцеві поліцейські утворили спеціальний загін. Його завданням стала евакуація та невідкладна допомога усім, хто опинився на лінії вогню. Місцеві жителі назвали цей загін "Білий янгол".

Від 2022року і по сьогодні поліцейським вдалося евакуювати із "сірої зони" понад 1500 громадян України. Операції з евакуації ретельно продумувалися. Учасники спеціального загону розповідають із якими труднощами їм доводилося стикатися. Ризикуючи життям, під обстрілами, поліцейські відправлялися до найбільш небезпечних точок на цій ділянці фронту, аби врятувати мирних жителів. Людей, які перебували у підвалах, часто доводилося вмовляти покинути територію бойових дій. Оскільки, громадяни у стресовому стані не могли належно оцінити стан небезпеки.

Для цього поліцейські застосовували психологічні прийоми та методи роботи із цивільним населенням. Учасники загону "Білий янгол" вивозили живих, мертвих та поранених громадян. Останнім, поліцейські в дорозі надавали першу медичну допомогу, як парамедики. Налагодивши оперативну взаємодію із медичним закладом. Тим самим врятувавши не одне людське життя.