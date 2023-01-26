Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою затвердила свої вимоги щодо створення спеціального трибуналу щодо російського злочину агресії проти України.

Резолюція ПАРЄ щодо правових та правозахисних складових агресії рф проти України стала основним документом щодо України, який ухвалили на поточній сесії асамблеї. У ньому значна увага приділена створенню нового міжнародно-правового механізму покарання за злочин агресії.

Не існує іншого міжнародного кримінального трибуналу, компетентного переслідувати та карати за злочин агресії, вчинений проти України.

Також асамблея приділила особливу увагу тому, що відповідальними за злочин агресії мають бути представники керівництва росії та Білорусі, які у документі згадуються на одному рівні.

Російські та білоруські політичні та військові лідери, які планували, готували, ініціювали або здійснювали ці дії, і які мали можливість контролювати або керувати політичними або військовими діями держави, повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності. Без їхнього рішення про розв'язання цієї агресивної війни проти України не відбулося би звірств, що випливають з цієї війни.

ПАРЄ також наголошує на необхідності розслідувати воєнні злочини, злочини проти людяності та звинувачення у геноциді, які підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

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Раніше Україна запропонувала створити спецтрибунал щодо росії, МЗС ФРН цю ідею підтримало, а Велика Британія заявила, що хоче грати у трибуналі провідну роль.

19 січня Європарламент ухвалив необов'язкову резолюцію з закликом створити спецтрибунал для розслідування та покарання злочинів агресії росії проти України.

Хоча точні умови та склад спеціального трибуналу ще належить визначити, депутати Європарламенту наголошують, що він повинен мати юрисдикцію для розслідування щодо не лише Володимира Путіна та політичного та військового керівництва Росії, але також Олександра Лукашенка та його поплічників у Білорусі.

Європейська комісія наприкінці листопада виступила з ініціативою створення спеціального міжнародного трибуналу щодо України під егідою ООН. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія "готова працювати з міжнародними партнерами" для просування цієї ініціативи.