Британія заявила про намір очолити трибунал для росії [ Редагувати ]
Велика Британія приєдналася до групи країн, які домагаються притягнення росії до відповідальності за збройний напад на Україну за допомогою міжнародного трибуналу. Про це повідомило МЗС Сполученого Королівства.
У відомстві наголосили, що Велика Британія хоче грати у трибуналі провідну роль.
У МЗС Британії повідомили, що в рамках роботи з притягнення росії до відповідальності партнери планують створити "гібридний" трибунал, інтегрований у систему правосуддя України, який має ознаки міжнародного суду.
19 січня Європарламент ухвалив необов'язкову резолюцію з закликом створити спецтрибунал для розслідування та покарання злочинів агресії росії проти України.
Хоча точні умови та склад спеціального трибуналу ще належить визначити, депутати Європарламенту наголошують, що він повинен мати юрисдикцію для розслідування щодо не лише Володимира Путіна та політичного та військового керівництва Росії, але також Олександра Лукашенка та його поплічників у Білорусі.
Європейська комісія наприкінці листопада виступила з ініціативою створення спеціального міжнародного трибуналу щодо України під егідою ООН. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія "готова працювати з міжнародними партнерами" для просування цієї ініціативи.
по темі
Європарламент у четвер, 19 січня, більшістю голосів ухвалив резолюцію із закликом до створення спецтрибуналу для розслідування та покарання злочинів агресії росії проти України. Депутати також закликали інституції Євросоюзу домагатися міжнародної підтримки ініціативи створення спецтрибуналу в Генасамблеї ООН, Раді Європи, ОБСЄ та G7.
Чи налаштовані депутати підтримати ініціативу? І що кажуть стосовно неї? Розкаже наша спеціальна кореспондентка в Брюсселі Олена Абрамович.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес представив у парламенті новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть не лише 14 танків Challenger 2, які прем'єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв Володимиру Зеленському, а й інша бронетехніка, у тому числі бронетранспортери FV-432, відомі як Bulldog, та самохідні гаубиці AS90, а також снаряди
Яким бачать цей суд ініціатори ідеї та що гальмує процес притягнення до відповідальності кремлівської верхівки - розповість Світлана Чернецька із Лондона.
Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії закликали Німеччину - виробника танків Leopard - негайно розпочати постачання танків Leopard в Україну. Спільну заяву опублікував у Twitter глава литовського МЗС Габрієлюс Ландсбергіс
У деяких українських ЗМІ сьогодні зранку почала з'являтися інформація про те, що "учасник групи з переговорів із РФ та народний депутат Рустем Умеров повідомив, що Україна готується до можливого великого наступу російської армії одночасно із трьох напрямків у лютому 2023 року". Про це повідомив керівник проєкту InfoLight.UA Юрій Гончаренко