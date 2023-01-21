Велика Британія приєдналася до групи країн, які домагаються притягнення росії до відповідальності за збройний напад на Україну за допомогою міжнародного трибуналу. Про це повідомило МЗС Сполученого Королівства.

У відомстві наголосили, що Велика Британія хоче грати у трибуналі провідну роль.

У МЗС Британії повідомили, що в рамках роботи з притягнення росії до відповідальності партнери планують створити "гібридний" трибунал, інтегрований у систему правосуддя України, який має ознаки міжнародного суду.

19 січня Європарламент ухвалив необов'язкову резолюцію з закликом створити спецтрибунал для розслідування та покарання злочинів агресії росії проти України.

Хоча точні умови та склад спеціального трибуналу ще належить визначити, депутати Європарламенту наголошують, що він повинен мати юрисдикцію для розслідування щодо не лише Володимира Путіна та політичного та військового керівництва Росії, але також Олександра Лукашенка та його поплічників у Білорусі.

Європейська комісія наприкінці листопада виступила з ініціативою створення спеціального міжнародного трибуналу щодо України під егідою ООН. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія "готова працювати з міжнародними партнерами" для просування цієї ініціативи.