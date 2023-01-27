Німеччина передала новий пакет військової допомоги з ракетами для ППО IRIS-T [ Редагувати ]
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для відбиття російської агресії. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.
Збройні сили України отримали:
- ракети для ППО IRIS-T;
- 13 вантажівок;
- 2 важкі вантажівки;
- 12 сідлових тягачів та чотири напівпричепи;
- 12 машин для охорони кордону;
- 2 пікапи.
Серед затвердженої допомоги, яку отримає Україна пізніше:
- 14 основних бойових танків Leopard 2A6 з боєкомплектом;
- 2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3;
- 2 РЛС повітряного спостереження;
- 64 сідельні тягачі та 72 напівпричепи.
Нагадаємо, офіційний Берлін пообіцяв до квітня передати Україні 40 БМП Marder.
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