Глава Міноборони Німеччини пообіцяла до квітня передати Україні 40 БМП Marder [ Редагувати ]
Влада Німеччини намагатиметься зробити так, щоб 40 бойових машин піхоти Marder надійшли в розпорядження Збройних сил України до кінця першого кварталу 2022 року. Про це на пресконференції заявила міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт.
Ми потурбуємося про те, щоб до кінця першого кварталу 40 Marder і навчені (користуватися ними. - ред.) українські вояки вирушили в Україну.
На запитання, чи ФРН збирається поставити Україні танки Leopard, міністр оборони відповіла, що "це рішення не прийняте".
Олаф Шольц повідомив про плани надати Україні БМП Marder під час переговорів із президентом США Джо Байденом раніше у січні. Вашингтон при цьому має намір відправити Києву 50 БМП Bradley. Крім того, Берлін анонсував передачу Україні батареї зенітно-ракетних комплексів Patriot на додачу до американських.
За інформацією журналу Der Spiegel, Німеччина "гарячково" шукає обіцяні Україні 40 бойових машин піхоти (БМП). Повідомляється, що у оборонного концерну Rheinmetall на складах є 60 списаних машин, але їхня модернізація зайняла б надто багато часу. Тому влада має намір вилучити БМП з запасів власної армії.
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