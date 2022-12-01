Німеччина передала Україні мостоукладачі, надводні дрони та машини [ Редагувати ]
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для відбиття російської агресії. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.
Збройні сили України отримали:
- 8 безпілотних надводних кораблів;
- 3 мостоукладальні танки BEAVER;
- 12 бронемашин для патрулювання кордону;
- запчастини для гелікоптерів Мі-24;
- 4 000 спальних мішків;
- 30 машин швидкої допомоги.
У черзі на поставку в Україну:
- 7 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard;
- 100 000 аптечок першої допомоги.
Нагадаємо, 8 жовтня Німеччина анонсувала постачання в Україну 100 танків із Греції та Словаччини.
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